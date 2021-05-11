Кохана Максима Михайлюка показала нові зворушливі фото маленької доньки

11 травня 2021 , 06:21
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Джерело:

інстаграм Даші Хлистун

Українська модель та обраниця головного героя 10 сезону шоу "Холостяк" Максима Михайлюка – Даша Хлистун оприлюднила нові фото маленької доньки Аріани. Дівчина зізналася, що їй досі не віриться в те, що вона стала мамою.

Даша Хлистун нещодавно вперше стала мамою. Вона народила коханому донечку. Тепер новоспечені батьки неймовірно щасливі та насолоджуються кожним моментом з крихіткою. 

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Нові фото доньки Максима Михайлюка та Даші Хлистун

Радісна матуся поділилася зворушливими кадрами на особистій сторінці в інстаграмі. Маленька Аріана солодко спала, обернувши голову до вікна. Промінчики весняного сонця додали світлині особливої атмосфери.


Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Також Даша показала, як тримає первістка за ручку. Це надзвичайно чуттєве фото, яке демонструє особливий зв'язок мами та доньки з перших днів життя.

Я – мама. Мені досі не віриться, що це моя дівчинка, а не взяла погратися в когось. Хочеться її цілувати, гойдати, обіймати та оберігати. Щодня люблю її сильніше такою любов'ю, якої раніше не знала,
– написала в публікації Даша. 


Донька Даші Хлистун і Максима Михайлюка / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Проникливий допис прокоментував коханий Даші – Максим Михайлюк: "Моя сонячна батарейка". Чоловік доповнив слова емоджі у вигляді сердечок. Він також неймовірно щасливий, що став батьком маленької принцеси

Не залишили публікацію без уваги й підписники моделі. Вони засипали Аріану компліментами.

  • "Яка крихітка!"
  • "Дуже хочеться побачити, як вона усміхатиметься!"
  • "Нехай росте здорова і щаслива!"
  • "Солодка булочка! Нехай росте великою й здоровою!"
  • "Які ви крихітні та хороші! Маленька принцеса!"
Автор: Христина Кобак