Зірковий бейбі-бум серед українських знаменитостей продовжується. Ще одним щасливим татусем нещодавно став Максим Михайлюк. Пілот не приховує, що його й досі переповнюють емоції.

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Нові фото Максима Михайлюка з донькою

На нових зворушливих світлинах, які вже замилували прихильників Максима, він зображений в автомобілі, тримаючи крихітну Аріану на руках. На обличчі Михайлюка сяє щира усмішка. Він неймовірно щасливий перебувати у новому статусі й не приховує цього. Чоловік став батьком 27 квітня.

"Не можу надивитися", – написав під фото Максим і додав смайлики у вигляді сердечок.



Максим Михайлюк з донькою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка



Максим Михайлюк з донькою / Фото з інстаграму Максима Михайлюка

Підписники пілота активно коментують публікацію та висловлюють компліменти зірковому татусеві.