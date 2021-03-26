Це мене стурбувало, – князь Монако розкритикував Меган і Гаррі за сенсаційне інтерв'ю

Князь Монако Альбер II в рідкісному інтерв'ю не оминув увагою сенсаційну розмову принца Гаррі та Меган Маркл з Опрою Вінфрі. Він перший з представників королівських дворів Європи розкритикував подружжя та назвав їхні публічні заяви недоречними.

Обговорення скандального інтерв'ю Меган і Гаррі, яким вони вщент рознесли монаршу родину Великобританії, не вщухає вже кілька тижнів. Свою думку щодо резонансних заяв пари висловив і 63-річий князь Монако.

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Князь Монако прокоментував інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі

Альбер ІІ не став ігнорувати запитання журналістки Ялди Хакім і відверто зізнався, що не в захваті від рішення королівського подружжя винести сімейні проблеми на загальний огляд.

Він розуміє невдоволення Гаррі та Меган, які опинилися під тиском суспільства та палацу, однак не вважає телевізійне інтерв'ю відповідним майданчиком для таких обговорень. На думку князя Монако, такі проблеми варто вирішувати в колі сім'ї, а не на очах мільйонної публіки.

Важко уявити себе на чиємусь місці. Я можу зрозуміти, під яким тиском вони перебували. Але вважаю, що такі розмови варто вести тільки в приватному сімейному колі. Це не слід виставляти на загальний огляд. Мене це трохи стурбувало,

– поділився Альбер ІІ.

Він був дуже обережний у висловлюваннях та навіть побажав принцу Гаррі успішного життя в Каліфорнії.

"Я бажаю їм всього найкращого, але це непростий світ. Сподіваюся, у нього (принца Гаррі – ред. Showbiz 24) вистачить здорового глузду і мудрості, щоб зробити правильний вибір", – додав князь Монако.

Як світ відреагував на інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл: