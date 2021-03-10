Американська співачка Бейонсе давно має прихильність до Меган Маркл. Вперше їх разом побачили на прем'єрі фільму Disney "Король Лев". Фотокарткою з того пам'ятного дня Бейонсе підтримала жінку на своєму сайті після прем'єри інтерв'ю з Опрою Вінфрі.

Свою лаконічну думку Бейонсе висловила на офіційному сайті 8 березня – днем раніше на каналі CBS відбулась прем'єра інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. У ньому пара розповіла про лаштунки життя у королівській сім'ї, батьківство та інші речі.

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Бейонсе написала на сайті: "Спасибі тобі, Меган, за твою мужність і лідерство. Ми всі натхненні тобою".



Бейонсе підтримала Меган Маркл / Скриншот з сайту Бейонсе

Зокрема вона розмістила фото Меган Маркл у фотоколажі інших жінок до Міжнародного дня жінок.

Для тих, хто створив свій власний спосіб розповідати свої історії, знайшов інші способи дістатися до місця призначення і порушив всі правила в процесі, – ми бачимо вас! Ми вітаємо кожну з вас в цей Міжнародний жіночий день!

– йдеться в тексті звернення Бейонсе.

Окрім Меган Маркл у списку також можна побачити Стейсі Абрамс, Джейн Фонду, Джанет Мок та багатьох інших.



Меган Маркл (ліворуч у середньому ряді) у фотоколажі / Скриншот з сайту Бейонсе

Своє звернення Бейонсе підкріпила фотографією з прем'єри "Короля Лева" у Лондоні у 2019 році. Тоді під час спілкування артистка порушила протокол та обійняла Меган як королівську особу, але сама Маркл не заперечила цьому. Згодом цей випадок ще довго обговорювали у ЗМІ.

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Що відомо про дружбу Бейонсе і Меган Маркл?

Це вже не вперше, коли Бейонсе підтримує Меган Маркл. У лютому 2019 року Бейонсе та її чоловік Jay-Z повинні були отримати почесну британську нагороду BRIT Awards у номінації "Найкращий іноземний гурт". Але тоді вони не змогли приїхати у Лондон, тому вирішили по-особливому віддати честь Меган Маркл.

Незадовго до цього вони випустили кліп Apes**t, який знімали у Луврі на тлі картини "Мона Ліза". Тому в схожому стилі зробили портрет Меган Маркл з тіарою на голові та подякували їй у символічному зверненні. Портрет Меган тоді намалював ілюстратор Тім О'Брайн, який зображав чимало зірок, зокрема, Бейонсе.