Ступка оскандалився через святкування свого 37-річчя у США. Він заявив, що мріє про закінчення війни, проте підписники розкритикували актора та назвали його "псевдопатріотом".

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Знаменитості дорікнули за те, що він нібито сумує за Україною, перебуваючи за кордоном.



Дмитра Ступку критикують за святкування іменин / Скриншот

Скандальний допис Дмитра Ступки прокоментувала і мама захисника "Азовсталі" Іллі Самойленка – Алла Самойленко. Жінка написала: "Цинічно, але не здивована".

Актор не змовчав і нагрубіянив мамі військового. Ступка хамовито порадив жінці звернутися до психіатра.

Мені вас шкода, зверніться до психіатра,

– цинічно написав Дмитро.



Дмитро Ступка нагрубіянив мамі захисника / Скриншот

Така жорстка відповідь актора викликала ще більшу хвилю хейту. Артиста присоромили, що він пише такі коментарі жінці, син якої захищає країну від окупантів:

“Яка гидота та сором, писати таке людині, у якої син відомий на всю країну як мужній захисник та герой. Краще б проковтнули та промовчали, якщо не маєте ані гідності, ані поваги до співвітчизників, які ризикують усім та віддають своє життя за нас”.

“А пад*юкам до психіатра не треба? Головне – не вдавіться”.

Згодом Дмитро Ступка видалив скандальний допис із фейсбуку. Він залишив пост в інстаграмі, але видалив всі коментарі та закрив їх від підписників.

За свої скандальні слова відомий актор так і не перепросив.

Де зараз Дмитро Ступка та чому його критикують