Зірка мереж кіт Степан повернувся до України: у якому місті він зупинився

Зірка соцмереж кіт Степан повернувся в Україну з Франції. Він зупинився у Львові та розповів про волонтерську діяльність.

Український блогер кіт Степан, який жив у Харкові разом з господаркою, через війну був змушений виїхати з дому. Але днями він повернувся до України.

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Кіт Степан приїхав до України

Зірка соціальних мереж показав фото зі Львова – саме там зупинився котик. Він зробив кілька фото на тлі ратуші та оперного театру.

Сенсаційна новина! Я, кіт Степан, повернувся в Україну. Упевнений, що кожен, хто любить Батьківщину, може бути корисним. Особливо коти. Тому я присвячую свою сторінку не лише веселому контенту, щоб викликати усмішку,

– повідомив кіт Степан.

Котячий блогер оголосив новий збір на потреби тварин, які страждають через війну. Завдяки його дописам раніше вдалося зібрати близько 15 тисяч доларів.

"Ми робимо дуже важливу справу. Ми рятуємо тварин з усієї України…Це справді неймовірно, дякую всім за вашу доброту та підтримку. Отже, оголошую новий збір на життєві потреби тварин, які перебувають у складних умовах. Покажіть силу любителям котів! Мур Мур".



Кіт Степан / Фото з його інстаграму

Як кіт Степан евакуйовувався з України