Украинский блоггер кот Степан, живший в Харькове вместе с хозяйкой, из-за войны был вынужден уехать из дома. Но на днях он вернулся в Украину.
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Кот Степан приехал в Украину
Звезда социальных сетей показал фото из Львова – именно там остановился котик. Он сделал несколько фотографий на фоне ратуши и оперного театра.
Сенсационная новость! Я, кот Степан, вернулся в Украину. Уверен, что каждый, кто любит Родину, может быть полезен. Особенно кошки. Поэтому я посвящаю свою страницу не только веселому контенту, чтобы вызвать улыбку,
– сообщил кот Степан.
Кошачий блоггер объявил новый сбор на нужды животных, страдающих из-за войны. Благодаря его сообщениям ранее удалось собрать около 15 тысяч долларов.
"Мы делаем очень важное дело. Мы спасаем животных со всей Украины…Это действительно невероятно, спасибо всем за вашу доброту и поддержку. Итак, объявляю новый сбор на жизненные нужды животных, которые находятся в сложных условиях. Покажите силу любителям кошек! Мур Мур" .
Кот Степан / Фото с его инстаграма
Как кот Степан эвакуировался из Украины
- Блогер жил в Харькове, в частности на Северной Салтовке, которую чуть ли не больше всего обстреливали оккупанты. На восьмой день войны пострадал и дом его хозяйки.
- Степан пробыл в подвале две ночи, потом его с хозяйкой забрали волонтеры и вывезли на железнодорожный вокзал. Оттуда он добрался до Львова, потом выехал в Польшу.
- Уже за границей ему поступило предложение о помощи Всемирной ассоциации инфлюэнсеров из Монако. Так кот Степан добрался до Франции.
- В мае в Каннах кот Степан получил блоггерскую награду World Influencers and Bloggers Awards 2022 за помощь украинским животным.