Церемонія нагородження відбулася в Каннах, на узбережжі Середземного моря у Франції, 18 травня. Статуетку World Influencers and Bloggers Awards 2022 кіт Степан взяв за те, що зібрав понад 10 тисяч доларів допомоги для тварин, які постраждали через війну в Україні.

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Кіт Степан виграв блогерську нагороду в Каннах

Дякую всім! Я дуже, дуже щасливий,

– відреагував кіт Степан на престижну нагороду.

Кіт Степан з нагородою World Influencers and Bloggers Awards 2022: фото

World Influencers and Bloggers Awards – це церемонія, на якій відзначають успішних блогерів з усього світу. 2022 року захід був присвячений збору допомоги для України.

В інстаграм-профілі кота Степана з 1,3-мільйонною аудиторією з'явилися фото не лише зі статуеткою з 5-зіркового готелю в Каннах, а й з червоного хідника. На доріжці перед папараці його супроводжував відомий тіктокер Хабі Ламе з Італії. Він був у чорному костюмі, а наш Степан, як справжній патріот, – в синьо-жовтому метелику.

Я радий зустрічі з тобою! Я твій великий фанат,

– прокоментував кіт Степан дефіле з Хабі Ламе.

Кіт Степан на блогерській премії в Каннах: фото та відео

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До речі Кіт Степан показав своїй мільйонній аудиторії, як Росія бомбить мирне населення

Нагадаємо, кіт Степан – з українського Харкова, який бомблять з першого дня війни.