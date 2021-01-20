Російському виконавцю Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд у Литву на 5 років через виступи в Криму. Артист вже відреагував на новини і заявив, що буде піде у Європейський суд. Він також згадав Президента України Володимира Зеленського, який, за його словами, відрікся від нього.

Філіп Кіркоров вважає, що "використовувати культуру в політичних цілях – негідно", тому тепер піде в Європейський суд, де його представлятиме адвокат Олександр Добровінський. Раніше він вже неодноразово представляв інтереси Кіркорова, ексчоловіка Орбакайте Байсарова та інших публічних персон у Росії. Про це повідомляють у телеграм-каналі Mash.

До слова Через виступи в Криму: Кіркорову на 5 років заборонили в'їзд у Литву

"Філіп довірив мені вести його справи в судах Європи, де ми будемо боротися і відстоювати громадянську позицію Філіпа. На мій погляд, культура, мистецтво, спорт і любов повинні бути поза політикою", – заявив адвокат Добровінський.

Що Кіркоров сказав про Зеленського

У новому інтерв'ю виданню "Московский комсомолец" Філіп Кіркоров зізнався, що не розуміє, чому Володимир Зеленський не залагодив справу із його ситуацією з Литвою. Він згадав, що колись вони ділили одну сцену і телеефіри, а тепер Зеленський відрікся від нього.

Мій друг, з яким я ділив одну сцену і телеефіри, Володимир Зеленський, тепер відрікся від мене. А ми ж дружили – не розлий вода! Напевно, можна було якось вирішити питання по Філіпу Кіркорову, який нічого поганого Україні не зробив, є її народним артистом, отримав звання, до речі, з рук далеко не проросійського президента Віктора Ющенка,

– заявив співак.

Зокрема, Кіркоров згадав, як нещодавно виступав на концерті з українською співачкою Олею Поляковою в Дубаї.

"Оля на свою голову отримала в Україні величезні проблеми, її мало не розіп'яли. Мало не з ворогом народу вона співала, який вбивав людей. Це нонсенс і паноптикум", – додав артист.

Що відомо про заборону Кіркорова перебувати у Литві: коротко