Российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на 5 лет из-за выступлений в Крыму. Артист уже отреагировал на новости и заявил, что будет пойдет в Европейский суд. Он также упомянул Президента Украины Владимира Зеленского, который, по его словам, отрекся от него.

Филипп Киркоров считает, что "использовать культуру в политических целях – недостойно", поэтому теперь пойдет в Европейский суд, где его будет представлять адвокат Александр Добровинский. Ранее он уже неоднократно представлял интересы Киркорова, экс-супруга Орбакайте Байсарова и других публичных персон в России. Об этом сообщают в телеграм-канале Mash.

К слову Из-за выступлений в Крыму: Киркорову на 5 лет запретили въезд в Литву

"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", – заявил адвокат Добровинский.

Что Киркоров сказал о Зеленском

В новом интервью изданию "Московский комсомолец" Филипп Киркоров признался, что не понимает, почему Владимир Зеленский не уладил дело с его ситуацией с Литвой. Он вспомнил, что когда-то они делили одну сцену и телеэфиры, а теперь Зеленский отрекся от него.

Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский, теперь отрекся от меня. А мы же дружили – не разлей вода! Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, с рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко,

– заявил певец.

В частности, Киркоров вспомнил, как недавно выступал на концерте с украинской певицей Олей Поляковой в Дубае.

"Оля на свою голову получила в Украине огромные проблемы, ее чуть не распяли. Чуть ли не с врагом народа она пела, который убивал людей. Это нонсенс и паноптикум", – добавил артист.