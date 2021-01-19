Філіп Кіркоров може потрапити у список "нев'їзних" через відвідини Криму, який перебуває під окупацією Росії. У МЗС Литви пояснюють, що участь Кіркорова в концертах в окупованому Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви".

Про рішення внести російського співака Філіпа Кіркорова у чорний список нев'їзних діячів культури Литв стало відомо 18 січня. Міністерству внутрішніх справ та Департаменту у справах міграції Литви передали відповідну пропозицію, повідомляють в Інтерфакс Україна.

Варто знатиІрина Білик та переможниця "Х-фактору" Еліна Іващенко виступили перед Лукашенком у Мінську

У поданні міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса сказано, що Кіркоров багаторазовими відвідуваннями окупованого Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

За словами міністра, його команда буде системно "оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви. У МЗС також мають на меті перевірити та оцінити білоруських громадян, "які сприяли розправі з мирними протестувальниками".

Остаточне рішення щодо Кіркорова згодом прийме міністр внутрішніх справ Агне Білотайте. Відомо, що розширити чорний список діячів вирішили після того, як з'ясувалося, що субсидії за культурні заходи, які не відбулися, були виділені литовським компаніям, які планували концерти російських співаків Філіпа Кіркорова та Михайла Шуфутинського.

Філіп Кіркоров та Україна

Попартист є палким прибічником політики Кремя. Свого часу він виступав в окупованому Росією Криму, через що загримів у базу даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку