Кіркоров, Петросян та інші гучні "зірки": Зеленський схвалив санкції щодо російських артистів

Володимир Зеленський 7 січня ввів у дію рішення про санкції щодо російських артистів. У списку – Філіп Кіркоров, Нікіта Міхалков, Євгеній Петросян та інші одіозні артисти країни-терористки.

Санкції проти одіозних артистів передбачають блокування активів та заборону на виведення капіталу за межі України. Також "зірки" зі списку не зможуть брати участі у процесах приватизації та втратять державні нагороди.

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Хто опинився у списку санкцій

Також у списку санкцій опинилися: Іріна Аллєгрова, Жанна Бадоєва, Ларіса Доліна, Стас П'єха, Лоліта Мілявская, Анна Нєтрєбко, Вікторія Дайнеко та інші одіозні представники російського шоубізу.

Кіркоров перелякався, почувши "Слава Україні"

Доки весь цивілізований світ підтримує Україну у її боротьбі за свободу, російські "зірки" схвалюють геноцид. Водночас сидіти на болотах артисти не хочуть. Ось і Кіркоров вирішив відпочити у Лас-Веґасі.

Там кремлівському посіпаці, який співав для поранених окупантів у тимчасово окупованому Криму, нагадали про Україну. Фешн-блогер Микола Хрутс вигукнув "Слава Україні", а хтось з американців відповів "Героям слава".

Кіркоров почав перелякано роззиратися.

"Зустріли Кіркорова у Лас-Веґасі, нагадали що тут не сховаєшся. Кіркоров напудив у штанці", – заявив український блогер.

Тим, хто підтримує дії російських окупантів, потрібно залишатися у себе на болотах.