Кіркоров намагається оскаржити заборону в'їзду в Литву через суд

Вільнюський окружний адміністративний суд прийняв скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова. Так співак хоче скасувати заборону в'їзду в Литву на 5 років.
Російський співак Філіп Кіркоров подав скаргу у Вільнюський окружний адміністративний суд з бажанням скасувати заборону в'їзду йому у Литву. Суд прийняв прохання Кіркорова.
Дивіться також ЄС та США готові протидіяти викликам Кремля: як минуло засідання дипломатів
Кіркоров намагається скасувати заборону в'їзду
Прессекретар суду Аудріс Кутрявічюс повідомив, що Філіп Кіркоров у позові просить скасувати рішення про заборону його в'їзду у Литву на 5 років.
Це рішення ухвалили 19 січня 2021 року департаментом міграції. Зазначимо, що у цій справі ще не призначили перше засідання.
Що відомо про заборону Кіркорову в'їзд у Литву
- Міністерство внутрішніх справ Литви 19 січня 2021 року заборонили російському співакові Філіпові Кіркорову в'їжджати до Литви. Термін рішення складає 5 років. Причиною того, що артист не зможе потрапити в Литву, є відвідини окупованого Росією Криму.
- Голова МВС Агне Білотайте прокоментувала заборону: "Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не можна терпіти ні в одному демократичному суспільстві. Наша позиція щодо таких виконавців – однозначна, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло".
- Кіркоров згодом заявив, що буде оскаржувати це рішення в Європейському суді. Його адвокат переконаний, що музика – одна з речей, що мають бути "поза політикою".
- У Росії в МВС таке рішення Литви назвали "репресивним ставленням до артистів".