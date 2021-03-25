Вільнюський окружний адміністративний суд прийняв скаргу російського артиста Філіпа Кіркорова. Так співак хоче скасувати заборону в'їзду в Литву на 5 років.

Російський співак Філіп Кіркоров подав скаргу у Вільнюський окружний адміністративний суд з бажанням скасувати заборону в'їзду йому у Литву. Суд прийняв прохання Кіркорова.

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Кіркоров намагається скасувати заборону в'їзду

Прессекретар суду Аудріс Кутрявічюс повідомив, що Філіп Кіркоров у позові просить скасувати рішення про заборону його в'їзду у Литву на 5 років.

Це рішення ухвалили 19 січня 2021 року департаментом міграції. Зазначимо, що у цій справі ще не призначили перше засідання.

Що відомо про заборону Кіркорову в'їзд у Литву