Вильнюсский окружной административный суд принял жалобу российского артиста Филиппа Киркорова. Певец хочет отменить запрет въезда в Литву на 5 лет.

Российский певец Филипп Киркоров подал жалобу в Вильнюсский окружной административный суд с желанием отменить запрет въезда ему в Литву. Суд принял просьбу Киркорова.

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Киркоров пытается отменить запрет въезда

Пресс-секретарь суда Аудрис Кутрявичюс сообщил, что Филипп Киркоров в иске просит отменить решение о запрете его въезда в Литву на 5 лет.

Это решение было принято 19 января 2021 года департаментом миграции. Отметим, что в этом деле еще не назначили первое заседание.

Что известно о запрете Киркорову въезд в Литву