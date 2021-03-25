Киркоров пытается оспорить запрет на въезд в Литву через суд
Вильнюсский окружной административный суд принял жалобу российского артиста Филиппа Киркорова. Певец хочет отменить запрет въезда в Литву на 5 лет.
Источник:Delfi
Российский певец Филипп Киркоров подал жалобу в Вильнюсский окружной административный суд с желанием отменить запрет въезда ему в Литву. Суд принял просьбу Киркорова.
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Киркоров пытается отменить запрет въезда
Пресс-секретарь суда Аудрис Кутрявичюс сообщил, что Филипп Киркоров в иске просит отменить решение о запрете его въезда в Литву на 5 лет.
Это решение было принято 19 января 2021 года департаментом миграции. Отметим, что в этом деле еще не назначили первое заседание.
Что известно о запрете Киркорову въезд в Литву
- Министерство внутренних дел Литвы 19 января 2021 года запретили российскому певцу Филиппу Киркорову въезжать в Литву. Срок решения составляет 5 лет. Причиной того, что артист не сможет попасть в Литву, является посещение оккупированного Россией Крыма.
- Глава МВД Агне Билотайте прокомментировала запрет: "Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом обществе. Наша позиция в отношении таких исполнителей – однозначная, поэтому сомнений относительно внесения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло".
- Киркоров впоследствии заявил, что будет обжаловать это решение в Европейском суде. Его адвокат убежден, что музыка – одна из вещей, которые должны быть "вне политики".
- В России в МВД такое решение Литвы назвали "репрессивным отношением к артистам".
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