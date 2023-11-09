До прокуратури звернувся український журналіст та автор блогу "Українець у Польщі" Ігор Кравець.

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Про це журналіст повідомив у своєму твітері. Таким чином, Кравець відреагував на заяву співака, який порадив полякам вчити російську мову.

Він також зауважив, що початку повномасштабної війни Росії проти України, Кирило Блєдний переїхав з країни-агресорки до Польщі.

Сподіваюся, що найближчим часом він буде допитаний і почує звинувачення від прокурора,

– написав твіт журналіст.

Кравець оприлюднив у твітері й фото заяви, подане до прокуратури.



Заява на Кирила Блєдного / Фото з твітера Ігоря Кравця

Що саме сказав Кирило Блєдний