До прокуратури звернувся український журналіст та автор блогу "Українець у Польщі" Ігор Кравець.
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На лідера "Пошлая Молли" подали заяву в прокуратуру
Про це журналіст повідомив у своєму твітері. Таким чином, Кравець відреагував на заяву співака, який порадив полякам вчити російську мову.
Він також зауважив, що початку повномасштабної війни Росії проти України, Кирило Блєдний переїхав з країни-агресорки до Польщі.
Сподіваюся, що найближчим часом він буде допитаний і почує звинувачення від прокурора,
– написав твіт журналіст.
Кравець оприлюднив у твітері й фото заяви, подане до прокуратури.
Заява на Кирила Блєдного / Фото з твітера Ігоря Кравця
Що саме сказав Кирило Блєдний
- На днях соліст гурту "Пошлая Молли" зробив різку заяву про польську мову. Артист сказав, що вона його "бісить" та порадив полякам вчити російську. Також він закликав Польщу вступати до "російської імперії".
- Згодом співак перепросив за свої слова. Він сказав, що це був гумор, який не всі зрозуміли. За словами Блєдного, він має абсолютно проукраїнську позицію.