Як наслідок, усі концерти гурту, заплановані на листопад і грудень, скасували. Йдеться про виступи у Гданську, Варшаві, Кракові, Познані та Вроцлаві.

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Соліст гурту "Пошлая Молли" перепросив за жарт

Кирило Блєдний перепросив за обурення польською мовою. Він записав звернення до слухачів гурту, у якому пошкодував про сказане.

Усвідомлюю, що ця сатира була вкрай невдалою та образила багатьох людей. Концерти у Польщі скасовуються. Слухачі, які придбали квитки, мені дуже шкода, що я підвів вас. І ще раз хочу принести свої щирі вибачення людям, яких зачепили мої слова,

– заявив артист.

Співак додав, що має незрозумілий всім гумор. Водночас артист зазначив, що засуджує агресію Росії проти України та болісно сприймає тогочасні події.

Я настільки заглибився у свій гумор, що стає незрозуміло, яка я людина і яка у мене позиція. У мене абсолютно проукраїнська позиція. Найбільше мені не хотілося б, щоб вам здавалося, що я "угараю" над трагедією. Я не "угараю". Я всі ці події дуже переживаю. Мої друзі, моя сім'я, дуже багато моїх знайомих перебувають в Україні, і я точно не бажаю їм зла. Як і нікому на цьому світі,

– сказав артист.

Кирило Блєдний перепросив за жарт про мову: дивіться відео онлайн

Як відреагували в мережі

Значна частина українців розкритикувала Кирила Блєдного за такі неоднозначну заяву.

"Клас. Круто. Тепер поляки ще більше ненавидітимуть українців, мовчу про прикордонників. І все через цю людину, яка ментально до України не має жодного відношення і навіть української мови не знає".

"Скасування концертів твого гурту – значно кращий рофл, ніж твої вис*ри, enjoy".

"Я поляк, вивчаю українську мову. Слухаю вашу музику вже кілька років (не слухаю нічого російськомовного вже півтора року). Ви мене не образили, але принесли мені велике розчарування і невимовно великий смуток. Подумайте, скільки шкоди ви завдали громадянам України – вашим співгромадянам, які ітак вже занадто багато страждають. Бажаю вам роздумів, розуміння і зрілості, особливо останнього".

"Чувак, ти – крінж року. Не ганьби нашу країну своїми жартами в бік партнерів, які усіма силами нам допомагають".

"Тю, так це був польсько-український рофл. Невже ти жартів не розумієш? До речі, всім раджу користуватись українськими авіалініями. А, сорі, всі аеропорти знищені Росією".

Що цьому передувало