Рідне місто Слави Камінської – Одеса. Там вона народилась і навчалась. Пізніше дівчина переїхала до Києва, де отримувала диплом викладачки з вокалу, пише 24 Канал.

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Першим кроком до популярності артистка називає шоу "Острів спокус", де вона знялась у 21 рік.

Наступного року Слава Камінська та Вікторія Смеюха об'єдналися в дует "НеАнгели", продюсером якого став Юрій Нікітін. Їхні пісні "Сережа", "Знаеш" та інші стали популярними. У 2016 році "НеАнгели" спробували свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але не набрали достатньо голосів, щоб пройти до фіналу. До слова, гурт виступав у Росії попри війну на Донбасі.



Гурт "НеАнгели" / Фото з інстаграму Слави Камінської

Гурт "НеАнгели" розпався з гучним скандалом у 2021 році. Слава та Вікторія давали інтерв'ю, де звинувачували одна одну в образах і булінгу. Відтоді обидві розпочали сольні кар'єри. Камінська відзначилась піснями "911" і "Slava Bogu".

Як змінювалась Слава Камінська – від архівних фото дотепер / Фото з інстаграму

Де Слава Камінська зараз

З початку повномасштабного вторгнення Слава Камінська з дітьми виїхала до Нідерландів. Судячи з геолокацій в інстаграмі, артистка живе там, а також в Іспанії. Вона не проводить благодійні концерти – раніше зірка заявляла, що вважає їх недоречними. Виконавиця перевипустила трек Slava Bogu українською, а рік тому представила пісню "Додому".

Слава Камінська – "Додому": дивіться відео онлайн

"Я впевнена, що немає кращої країни ніж Україна. Я впевнена, немає міста краще того, де народились ми та наші діти. Інша країна ніколи не стане домом", – казала Камінська про прем'єру.

Водночас співачка продовжує спілкуватися російською мовою попри критику підписників практично в кожному дописі. Слава Камінська також потрапила у скандал через повідомлення шанувальниці, де вона написала, що не збирається повертатися до України. Але потім пояснила свою думку.

Я часто спілкуюся зі своїми підписниками й останнім часом нерідко стикаюся з хейтом. Мені стало прикро, і я написала це зопалу. Багато хто з нас зараз неврівноважений зі зрозумілих причин,

– заявила співачка.

Особисте життя Слави Камінської

У 28 років Слава Камінська вийшла заміж за бізнесмена Євгена. У шлюбі з ним співачка прожила всього рік. За її словами, чоловік підіймав на неї руку. У другому шлюбі з Едгаром Камінським Слава прожила 5 років і народила двох дітей – сина Леона та дочку Лауру.

Вже під час повномасштабної війни Слава Камінська на відпочинку познайомилась з новим бойфрендом. Вона розповіла, що зараз коханий вчить українську мову.