В прокуратуру обратился украинский журналист и автор блога "Украинец в Польше" Игорь Кравец.
Давно ничего не слышно Общается на русском и живет за границей: где сейчас Слава Каминская и как изменилась певица
На лидера "Пошлая Молли" подали заявление в прокуратуру
Об этом журналист сообщил в своем твитере. Таким образом, Кравец отреагировал на заявление певца, который посоветовал полякам учить русский язык.
Он также отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины Кирилл Бледный переехал из страны-агрессорки в Польшу.
Надеюсь, что в ближайшее время он будет допрошен и услышит обвинения от прокурора,
– написал твит журналист.
Кравец обнародовал в твитере фото заявления, поданное в прокуратуру.
Заявление на Кирила Бледного / Фото из твитера Игоря Кравца
Что именно сказал Кирилл Бледный
- На днях солист группы "Пошлая Молли" сделал резкое заявление о польском языке. Артист сказал, что он его "бесит" и посоветовал полякам учить русский. Также он призвал Польшу вступать в "российскую империю".
- Впоследствии певец извинился за свои слова. Он сказал, что это был юмор, который не все поняли. По словам Бледного, у него абсолютно проукраинская позиция.