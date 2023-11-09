В прокуратуру обратился украинский журналист и автор блога "Украинец в Польше" Игорь Кравец.

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На лидера "Пошлая Молли" подали заявление в прокуратуру

Об этом журналист сообщил в своем твитере. Таким образом, Кравец отреагировал на заявление певца, который посоветовал полякам учить русский язык.

Он также отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины Кирилл Бледный переехал из страны-агрессорки в Польшу.

Надеюсь, что в ближайшее время он будет допрошен и услышит обвинения от прокурора,

– написал твит журналист.

Кравец обнародовал в твитере фото заявления, поданное в прокуратуру.



Заявление на Кирила Бледного / Фото из твитера Игоря Кравца

Что именно сказал Кирилл Бледный