У ЗМІ розповіли, як Кім Кардашян поставилась до роману екса з Ратажковські

Американська світська левиця Кім Кардашян кілька місяців тому порвала стосунки з голлівудським ловеласом Пітом Девідсоном. Тепер він закрутив черговий роман – з розлученою моделлю Емілі Ратажковські. Що про це думає Кім – читайте далі.

42-річна теледіва Кім вже нібито відреагувала на новий роман свого колишнього бойфренда, коміка Піта Девідсона. Як повідомили інсайдери, Кардашян не проти нових стосунків Піта з моделлю Емілі Ратажковські.

До слова Емілі Ратажковські побачили в обіймах відомого коміка: це екс Кім Кардашян

Кім знає Емілі вже деякий час, і вона схвалює їхні стосунки. Вона думає, що це мило, і вона по-справжньому щаслива, що він знайшов того, хто більше підходить йому за швидкістю і на тій самій хвилі, що і він,

– кажуть джерела.

Їй також імпонує те, що комік та супермодель живуть в одному місту та близькі за віком, і через це вони вже мають багато спільного. Також вони неодноразово працювали разом над спільними проєктами.

"Вона так само, як і він, глибоко занурена в нью-йоркське життя. Вони знають багато про одних і тих самих людей і перебувають в однакових колах", – додав інсайдер, зазначивши, що Кім шанує працелюбність Емілі та вважає її чудовою матір'ю.

Нагадаємо, що Кім Кардашян перебувала у стосунках з Девідсоном 9 місяців. Він став їй опорою після гучного розлучення з репером Каньє Вестом. Піт вже був знайомий з великою родиною Кардашян-Дженнер та дітьми зірки. Але з часом пара розійшлася нібито через напружені графіки та велику відстань між ними.

Щодо Емілі Ратажковскі, то у липні стало відомо, що вона розлучається зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом через його зради. Пара перебувала у шлюбі 4 роки та народила спільного сина Сильвестра. Лише місяць тому мережа обговорювала поцілунки Емілі з діджеєм, а перед тим – її ймовірний роман з Бредом Пітом. Тож невідомо, чи пов'язує зірку та коміка справжні стосунки, чи це дружба. Щодо Девідсона, то це не перші романи зі знаменитостями. Детальніше про його гучні романи, що зробили йому статус "головного ловеласа Голлівуду" – читайте тут.