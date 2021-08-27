Кім Кардашян вдруге одягнула весільну сукню для Каньє Веста: що це означає

Світська левиця Кім Кардашян вже близько пів року не перебуває у стосунках з Каньє Веста. У пари зараз триває шлюборозлучний процес. Втім, це не завадило колишнім закоханим влаштувати незвичайний перформанс на третій презентації нового альбом Веста Donda.

Меломани по всьому світу вже не можуть дочекатись випуску музичної платівки Каньє Веста Donda, яку він назвав на честь покійної матері, яка померла у 2007 році. Деякі слухачі можуть придбати новий альбом на плеєрах, які продаються по 200 доларів, але послухати в мережі їх ще поки не можна.

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Тому Каньє Вест спеціально підігріває очікування фанатів своїми перформансами. Днем раніше відбулась третя презентація, на якій з'явилась його дружина Кім Кардашян. Незважаючи на розірвання шлюбу, пара продовжує спілкуватись та разом виховувати чотирьох дітей. На презентації альбому в Атланті Кім також була присутня з їхніми дітьми.

Кім "одружилась" з Каньє

На стадіоні Soldier Field у Чикаго, США, Кім Кардашян вийшла до Каньє у весільній сукні бренду Balenciaga та фаті. Сталось це під час фінальної пісні No Child Left Behind. На перформансі були присутні чимало гостей, до прикладу, DaBaby та Мерілін Менсон, але ефектна поява Кім вразила усіх. Як поділились інсайдери, Кім була щаслива зробити це для Каньє, оскільки захід був важливим для нього.

Зазначимо, що вперше Кім Кардашян вийшла у весільній сукні до Каньє в день їхнього одруження – 24 травня 2014 у Флоренції, Італія.

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Втім, однією несподіванкою на презентації альбому Donda це не обмежилось. Чоловік відтворив на стадіоні будинок, у якому провів своє дитинство. На заході він його підпалив, а сам він наче перебував у вогні.

Що цікаво, "будинок дитинства" він справді придбав торік і вже робить у ньому ремонт.



Будинок в Чикаго, в якому виріс Каньє Вест / Фото з інстаграму @matt.314