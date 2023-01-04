Неможливо впізнати: як виглядає Кім Кардашян з натуральним волоссям і без макіяжу – відео
Джерело:тік-ток Kim and North
Донька Кім Кардашян показала приголомшливе відео, на якому світська левиця без макіяжу та з натуральним волоссям. Норт продемонструвала, як її матуся виглядає вдома.
Кім Кардашян завжди на публіці з бездоганним макіяжем, зачіскою, стиліст підбирає стильні аутфіти. Однак, як з'ясувалося, вдома бізнесвумен зовсім інша.
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Як Кім Кардашян виглядає вдома
Донька Кім Кардашян опублікувала в тік-тоці відео, де показала, як знаменитість виглядає в реальному житті. На ролику видно, що вдома світська левиця надає перевагу зручному одягу, не приховує натурального волосся. Всі звикли бачити американську зірку з довгим розкішним волоссям, а насправді воно коротке та світлого кольору. Також вдома Кардашян не робить яскравого макіяжу, без якого ніколи не з'являється на публіці.
У короткому відео Кім і Норт співали й танцювали під різдвяну пісню, вітали шанувальників з Різдвом. Світську левицю справді важко впізнати, адже "домашня" Кім Кардашян зовсім не така, якою її звикли бачити у соцмережах.
Як виглядають зірки без макіяжу
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- "Холостяк" Алекс Топольський звик бачити учасниць нафарбованими та в образах, підібраних стилістами. Проте на вечірці в 4 випуску дівчата з'явилися без макіяжу та в однакових look. Як вони виглядали без косметики, дивіться тут.