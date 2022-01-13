Відома американська співачка та акторка Леді Гага щоразу дивує екстравагантними та яскравими макіяжами. Вона дуже рідко з'являється на публіці без макіяжу, та тепер артистка здивувала природним образом.

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Фото Леді Гаги без макіяжу

Днями знаменитість опублікувала рідкісне фото на сторінці в інстаграмі. Леді Гага постала перед камерою у повсякденному образі – чорному світшоті.

Виконавиця прикрасила вуха сережками-камінцями. Волосся вона недбало зібрала ззаду, а чубчик розпустила й прикрила ним частину обличчя.

Леді Гага позувала повністю без макіяжу, продемонструвавши свою природну красу.



Леді Гага / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники діляться враженнями від рідкісного фото знаменитості у коментарях. Більшість у захваті від природної краси Леді Гаги:

"Королева";

"Бездоганна";

"Ти така чарівна";

"Ти дуже красива";

"Маєш неперевершений вигляд";

"Ти красуня, як і завжди".

У підписі до фото Леді Гага подякувала за те, що її номінували на премію SAG Awards. Вона зізналась, що давно мріяла про професію акторки.

"Моє серце зворушило те, що я визнана колегами-акторами. Для мене має велике значення бути включеною до мистецької спільноти хоробрих людей з уявою", – поділилась зірка.

Текст публікації Леді Гаги

Я дуже вдячна, що SAG Awards номінували мене за мою гру в House of Gucci разом із Джаредом Лето за найкращу чоловічу роль другого плану. Я давно мріяла стати актрисою і вчилася цьому з дитинства, тому що була захоплена розповіддю історій через мистецтво. Моє серце зворушило те, що я визнана колегами-акторами. Для мене має велике значення бути включеною до мистецької спільноти хоробрих людей з уявою. Щиро дякую і вітаю всіх інших номінантів, а також усіх акторів у фільмах цього року – ви найкращі, і я маю честь бути у вашій компанії. Почуваюсь дуже емоційно. Люблю вас усіх дуже сильно.