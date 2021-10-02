Кім Кардашян і Каньє Вест знову разом з'явилися на публіці попри розлучення

Знамениті Кім Кардашян і Каньє Вест попри шлюборозлучний процес почали все більше часу проводити разом. Днями їх вкотре побачили на публіці після вечері в ресторані.

Американський репер Каньє Вест та світська левиця Кім Кардашян демонструють дружні, або й більш як дружні відносини через 8 місяців після новини про розлучення. 30 вересня пару вкотре помітили разом на публіці.

До слова Леся Нікітюк повторила образ Кардашян: фото в костюмі total black і неоднозначна реакція фанів

Кім Кардашян і Каньє Вест разом повечеряли

Папараці сфотографували колишнє подружжя поблизу ресторану Nobu в Малібу, що користується популярністю серед знаменитостей. Кім та Каньє разом повечеряли в ресторані й були там кілька годин. Після вечері зірки сіли в один білий Rolls-Royce.

Для виходу на публіку Кім Кардашян обрала екстравагантний образ. Вона постала в яскравому бузковому комбінезоні та черевиках на високих підборах. Зверху світська левиця одягнула шкіряний плащ коричневого кольору.

Знаменитість доповнила аутфіт незвичними сонцезахисними окулярами, довгою косою та макіяжем. Тоді як Каньє Вест обрав звичний спортивний одяг.

Чутки про примирення