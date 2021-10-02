Кім Кардашян і Каньє Вест знову разом з'явилися на публіці попри розлучення
Джерело:Page Six
Знамениті Кім Кардашян і Каньє Вест попри шлюборозлучний процес почали все більше часу проводити разом. Днями їх вкотре побачили на публіці після вечері в ресторані.
Американський репер Каньє Вест та світська левиця Кім Кардашян демонструють дружні, або й більш як дружні відносини через 8 місяців після новини про розлучення. 30 вересня пару вкотре помітили разом на публіці.
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Кім Кардашян і Каньє Вест разом повечеряли
Папараці сфотографували колишнє подружжя поблизу ресторану Nobu в Малібу, що користується популярністю серед знаменитостей. Кім та Каньє разом повечеряли в ресторані й були там кілька годин. Після вечері зірки сіли в один білий Rolls-Royce.
Для виходу на публіку Кім Кардашян обрала екстравагантний образ. Вона постала в яскравому бузковому комбінезоні та черевиках на високих підборах. Зверху світська левиця одягнула шкіряний плащ коричневого кольору.
Знаменитість доповнила аутфіт незвичними сонцезахисними окулярами, довгою косою та макіяжем. Тоді як Каньє Вест обрав звичний спортивний одяг.
Чутки про примирення
- Вже не вперше Кім Кардашян і Каньє Вест з'являються на публіці разом. Вони вже мали кілька спільних побачень минулого місяця. Зокрема, експара зустрічалась після новини про розставання репера з Іриною Шейк, що збентежило фанів.
- Світська левиця підтримувала колишнього чоловіка на презентаціях його нового альбому. На одному з заходів вона навіть одягнула весільну сукню, що спричинило активне обговорення в мережі.
- Частково перестали говорити про возз'єднання пари після балу Інституту костюма. На Met Gala 14 вересня Кім Кардашян з'явилась з таємничим незнайомцем. Усі очікували, що це Каньє Вест, та виявилося, що зірку супроводжував Демна Гвасалія – креативний директор Balenciaga.