40-річна Кім Кардашян сколихнула модну індустрію світським виходом у платті-чохлі від Balenciaga, яке повністю закривало її обличчя. Зухвалий тренд дібрався й до України. Через чотири дні за колишньою Каньє Веста повторила 33-річна Леся Нікітюк.

До теми Кім Кардашян шокувала своєю появою на Met Gala у чорному образі з ніг до голови: фото

Схоже, образ total black вона приміряла для телезйомок, однак поспішила продемонструвати його на осінньому Хрещатику. Просто посеред вулиці Леся Нікітюк з'явилась в обтислій атласній сукні зі спущеними плечима, довгими рукавицями та повітряним шлейфом.

Легка тканина була зібрала на талії так, аби оголити довгі ноги ведучої. Тому, слідом за Кім Кардашян, вона одягла чорні лосини. Завершили аутфіт туфлі на невисоких шпильках – як дві краплі подібні до тих, що світська левиця одягала напередодні Met Gala.

Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму ведучої та світської левиці

Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, незадовго до балу Met Gala Кім Кардашян демонструвала подібні образи total black: на концерт Каньє Веста вона прийшла в чорному комбінезоні та балаклаві з розрізами на очах, а в Нью-Йорку збентежила шкіряним ансамблем.

Реакція мережі на образ Лесі Нікітюк:

Фанам зірки не дуже сподобалось те, що Нікітюк повторила образ за Кім Кардашян. Як українку, так і Христину Орбакайте, Поліну Гагаріну користувачі інстаграму звинуватили в плагіаті: