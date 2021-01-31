Чутки про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста не вщухають з літа минулого року. Подружжя давно живе окремо, а на відпочинок світська левиця вирушила з дітьми та без чоловіка.

Джерело: інстаграм Кім Кардашян

Разом з сестрами – Кортні та Хлої Кардашян і Кайлі Дженнер – та нащадками зірка зупинилась в розкішній віллі на райських островах Теркс і Кайкос. Згідно з повідомленням видання The Sun, Кім Кардашян полетіла на відпочинок після повернення Каньє Веста до Лос-Анджелеса.

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Репера помітили в аеропорту Ван-Найс. Це перша публічна поява музиканта після того, як журналісти викрили підготовку подружжя до розлучення. До Лос-Анджелеса Каньє Вест повернувся з ранчо в штаті Вайомінг, де жив сам вже понад рік. Натомість Кім Кардашян з чотирма дітьми мешкала в розкішному маєтку в Лос-Анджелесі та навідувала чоловіка раз у п'ять тижнів.

Кім Кардашян відпочиває з доньками від Каньє Веста

На набережній на узбережжі Карибського моря світська левиця сфотографувалась з 7-річною Норт і 3-річною Чикаго. Для прогулянки Кім Кардашян обрала зухвалий жовтий топ зі шнурівкою на грудях та бікіні зеленого кольору. Пляжний look зірка довершила сонцезахисними окулярами і масивними сережками, а довге волосся розпустила.

Доньки знаменитості від Каньє Веста насолоджувались відпочинком у суцільних купальниках рожевого і блакитного кольорів. Мокре волосся дівчат Кім Кардашян прикрасила тропічними квітами. Молодшу Чикаго багатодітна матуся тримала на руках. Користувачі оцінили милі фото майже 5 мільйонами лайків, а в коментарях наголосили, що Норт і Чикаго помітно подорослішали.



Кім Кардашян з доньками / Фото Instagram / @kimkardashian



Кім Кардашян з доньками / Фото Instagram / @kimkardashian