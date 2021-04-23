Трансгендерка Кейтлін Дженнер візьме участь у виборах губернатора Каліфорнії

Батько Кайлі та Кендалл Дженнер, який здійснив трансгендерний перехід і став Кейтлін, боротиметься за право стати губернатором Каліфорнії. Вона заявила, що є єдиною людиною, яка вміє перемагати.

Про це 71-річна трансгендерка заявила у коментарі виданню TMZ. Раніше Кейтлін Дженнер підтримувала Дональда Трампа.

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Кейтлін Дженнер балотується в губернатори Каліфорнії

"Я була підривником впродовж всього свого життя, від представлення Сполучених Штатів і завоювання золотої медалі на Олімпійських іграх до сприяння просуванню руху за рівність. Як каліфорнійці, ми постаємо перед труднощами. Або зараз, або вже ніколи не буде можливості докорінно виправити наше стан, поки не стало надто пізно", – заявила Кейтлін Дженнер, раніше відома як Брюс.

Зауважимо, що зараз на посаді губернатора Каліфорнії перебуває демократ Гевін Ньюсом. Натомість світська левиця представляє республіканців.

Додамо, Кейтлін Дженнер пішла по стопах іншої знаменитості – Арнольда Шварценеггера. Актор також балотувався в губернатори Каліфорнії та очолив посаду з 2003 до 2010 року від Республіканської партії.

Що відомо про Кейтлін Дженнер