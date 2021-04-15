Мати зіркової сім'ї Кардашян-Дженнер Кріс Дженнер нещодавно розповіла, як відреагувала на те, що її чоловік Брюс вирішив змінити стать і бути Кейтлін. Кріс зізналась, що це був шок для всієї родини.

Вільям Брюс Дженнер здійснив трансгендерний перехід ще у 2015 році. Тоді він змінив стать та почав називатися Кейтлін. Незважаючи на таку подію, сім'я Кардашян-Дженнер досі добре ставиться до батька та колишнього чоловіка. Вони проводять разом час та багато спілкуються. Кайлі і Кендалл досі називають Кейтлін татом.

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Кріс Дженнер про реакцію сім'ї на зміну статі ексчоловіка

Зрозуміло, що спочатку новину про зміну статі Брюса Дженнера сім'я сприйняла нелегко. Кріс Дженнер зізналась, що спочатку це було справжнє випробовування для всіх.

"Ми не знали, як усвідомити цю новину. Це був шок, який потім став реальністю. Ми повинні були прийняти цей факт, змусити себе інакше подивитися на деякі речі й дізнатися багато нового. Я впевнена, що багато шанувальників нашого реаліті-шоу теж не очікували цього і спочатку були збентежені. Річ у тому, що існує багато способів поглянути на цей процес під різними кутами", – розповіла Кріс Дженнер.

Підприємиця додала, що важко було лише на початку. Згодом вона вивчила ситуацію, змогла все зрозуміти й тому змінила свою думку щодо ситуації. На той час їй було важливо не травмувати дітей.

В першу чергу я мама, тому мені було досить важко. Я хотіла бути хорошою матір'ю і робити тільки правильні речі. Однак я не знала, що означає "правильно" в ситуації, що склалася,

– поділилась Кріс Дженнер.

Що відомо про Кейтлін Дженнер

У минулому Кейтлін була Вільямом Брюсом Дженнером, відомим олімпійським чемпіоном-чоловіком з легкої атлетики та національним героєм США.

У 2015 році він зробив операцію зі зміни статі.

Брюс Дженнер перебував у 3 шлюбах й став батьком 6 дітей.

Найдовшим шлюбом, який тривав з 1991 по 2015 рік, став шлюб з Кріс Дженнер. У подружжя народилось двоє дітей – Кайлі та Кендалл Дженнер.

Брюс Дженнер став вітчимом для інших чотирьох дітей Кріс Дженнер – Кортні, Кім, Роба та Хлої Кардашянів.



Кейтлін та Кайлі Дженнери / Фото з інстаграму Кейтлін Дженнер