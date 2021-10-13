Кейт Міддлтон з'явилась на діловій зустрічі у зеленому пальті: фото трендового образу

Герцоги Кембриджські продовжують виходити у світ на ділові зустрічі. Днями вони з'явилися на освітньому заході. Кейт Міддлтон постала перед публікою в стильному аутфіті.

Кейт Міддлтон та принц Вільям днями взяли участь в освітньому заході. Він проходив у Королівських ботанічних садах.

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Герцоги Кембриджські завітали до школярів неспроста. Наприкінці тижня відбудеться нагородження премією Earthshot. Переможцями стануть активісти, які найбільше допомагають навколишньому середовищу.

До Кейт Міддлтон та принца Вільяма приєдналися мер Лондона, журналісти та дворазова олімпійська чемпіонка з веслування Хелен Гловер. Вони разом з дітьми генерували ідеї щодо порятунку планети.



Герцоги Кембриджські на зустрічі / Фото Getty Images

Образ Кейт Міддлтон

Зважаючи на екологічну тематику робочої зустрічі, для нового виходу дружина принца Вільяма обрала зелені відтінки вбрання. Вона одягнула лаймову футболку та трендові чорні штани у стилі кльош. Кейт Міддлтон доповнила образ смарагдовим пальтом.

Герцогиня Кембриджська поєднала одяг з чорними лакованими туфлями з гострим носком та на високих підборах. Аксесуари не переважали в look Кетрін: вона обрала лише годинник, лаконічні сережки та каблучку.

Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його елегантними хвилями. На обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на очах.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

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