Кейт Міддлтон приїхала в Університетський коледж для обговорення нового цілісного дослідження перших років. На вулицях Лондона герцогиня позувала у стильній сукні.

Дивіться також Кейт Міддлтон у спортивному костюмі зіграла регбі: ефектні фото герцогині

Новий look Кейт Міддлтон

Кейт постала перед публікою у красивій твідовій сукні чорно-білих кольорів. Вбрання мало пояс та оригінальне пошиття в зоні декольте. Поєднала одяг з сірими туілями-човниками на підборах.

Волосся дружина принца Вільяма вклала у локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у коричневих відтінках з акценом на очах. Сереж аксесуарів її look доповнили каблучка та мінімалістичні сережки.



Кейт Міддлтон у твідовій сукні / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у твідовій сукні / Фото Getty Images

Зазначимо, герцогиня Кембриджська завжди обрає одяг відповідно до місця, у яке їде з візитом. Так, нещодавно вона побувала в регбі-клубі. Туди приїхала в класичних чорих штанах, кросівках і спортивній кофті.