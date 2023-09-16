Пофарбувала волосся й обрізала чубчик-шторку: Кейт Міддлтон змінила імідж

З настанням осені Кейт Міддлтон продемонструвала нову зачіску. Вона не стала кардинально змінювати імідж, втім підстригла чубчик та пофарбувала волосся. Для цього вона обрала темніший відтінок, ніж завжди.

За словами стилісток із зачісок, зовнішній вигляд принцеси Уельської, який постійно розвивається, є ознакою того, що вона прагне слідувати тенденціям і змінюватися в ногу з часом, оскільки й сама королівська родина розвивається.

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Кейт Міддлтон змінила імідж

У новому образі принцеса Уельська завітала до в'язниці HMP High Down в Англії. Вона одягнула темно-синій штанний костюм, який складається з піджака та штанів, від бренду Alexander McQueen. Його вона поєднала з молочною футболкою. Крім того, Кейт підібрала замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi в тон до костюма.

Водночас найцікавішою деталлю образа виявилась зачіска принцеси Уельської. Стилістка Ліза Телбот в коментарі для видання Daily Mail зауважила, що, ймовірно, Кейт Міддлтон не лише пофарбувала волосся й обрізала чубчик-шторку, але й наростила волосся. За словами експертки, вона зробила це для того, щоб додати об'єм та густоту.

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