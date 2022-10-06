У жовтій сукні та з малюком на руках: Кейт Міддлтон побувала в пологовому будинку

6 жовтня 2022 , 17:00
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Джерело:

інстаграм герцогів Вельських

Кейт Міддлтон зачарувала елегантним образом під час візиту до пологового відділення Королівської лікарні округу Суррей у Гілфорді. Вона постала перед публікою у гірчичній сукні.

Після похорону Єлизавети II герцогиня повернулася до виконання королівських обов'язків. Тепер вона знову демонструватиме елегантні аутфіти. 

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Осінній look Кейт Міддлтон

Герцогиня сфотографувалася з персоналом лікарні, а також з новонародженим на руках. Ці фото зачарували шанувальників королівської сім'ї. Кейт Міддлтон одягнула сукню гірчичного кольору з лаконічним декольте та спідницею-плісе від бренду Karen Millen. Поєднала елегантне вбрання з темно-синіми замшевими туфлями-човниками на підборах. 

Серед аксесуарів образ Кетрін довершили вишукані сережки. Довге розкішне волосся вона вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. 

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Дружина принца Вільяма побувала в лікарні, щоб дізнатися, яку підтримку надають вагітним жінкам і молодим матерям. Оскільки Кетрін є мамою трьох дітей, то для неї важливо, щоб інші англійки та їхні малюки отримували належний догляд. 

"Було приємно познайомитися з деякими молодими матерями та їхніми немовлятами, яких підтримує така блискуча команда в лікарні", – зазначила Кейт Міддлтон після зустрічі. 

Інші осінні образи герцогині Вельської

  • На початку вересня Кейт Міддлтон і принц Вільям відвели дітей до школи. Герцогиня обрала для важливого дня коричневу сукню-сорочку довжини міді з принтом у білий горошок від бренду Rixo.
  • У листопаді минулого року подружжя побувало на вечірньому прийомі з нагоди дня відкриття саміту COP26. Дружина принца Вільяма обрала для виходу приталену синю сукню довжини нижче колін.

Автор: Христина Кобак