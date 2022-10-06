После похорон Елизаветы II герцогиня вернулась к исполнению королевских обязанностей. Теперь она снова будет демонстрировать элегантные аутфиты.

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Осенний look Кейт Миддлтон

Герцогиня сфотографировалась с персоналом больницы, а также новорожденным на руках. Эти фото очаровали почитателей королевской семьи. Кейт Миддлтон одела платье горчичного цвета с лаконичным декольте и юбкой-плиссе от бренда Karen Millen. Соединила элегантный наряд с темно-синими замшевыми туфлями-челноками на каблуке.

Среди аксессуаров образ Кэтрин завершили изысканные серьги. Длинные роскошные волосы она уложила в фирменные локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

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Жена принца Уильяма побывала в больнице, чтобы узнать, какую поддержку оказывают беременным женщинам и молодым матерям. Поскольку Кэтрин является мамой троих детей, для нее важно, чтобы другие англичане и их малыши получали надлежащий уход.

"Было приятно познакомиться с некоторыми молодыми матерями и их младенцами, поддерживаемыми такой блестящей командой в больнице", – отметила Кейт Миддлтон после встречи.

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