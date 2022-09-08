Влітку королівська сім'я була на канікулах, а зараз діти повертаються до навчання, а герцоги Кембриджські – до роботи. Тепер Кейт Міддлтон частіше з'являтиметься на публіці та демонструватиме нові ефектні осінні образи.

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Елегантний осінній look Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська обрала для важливого дня коричневу сукню-сорочку довжини міді з принтом у білий горошок від бренду Rixo. Поєднала такий аутфіт з замшевими туфлями-човниками коричневого кольору. З аксесуарів образ довершили сережки з перлинними підвісками.

Довге розкішне волосся Кетрін акуратно вклала і розпустила. На обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

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Принц Вільям йшов з дітьми до школи у синьому костюмі, блакитній сорочці й темних туфлях. Сини герцогів одягнули однакові картаті світлі сорочки з короткими рукавами і шорти. Принцеса Шарлотта відправилася до школи у синій сукні-сорочці в дрібну клітинку, синіх шкарпетках і чорних балетках. Її красиве волосся було заплетене у лаконічну зачіску.

На обличчях герцогів і їхніх дітей сяяли усмішки. Схоже, що всі раді початку нового навчального року.