Майже два роки тому принцеса Уельська стала покровителькою Союзу регбі замість принца Гаррі. Вона здійснила кілька заходів, щоб висвітлити цей вид спорту, а 7 червня, у середу, з'явилася на полі регбі-клубу Мейденгед біля свого дому у Віндзорі.

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Королівський фотограф потролив Кейт Міддлтон через гру в регбі

Кейт Міддлтон одяглась у спортивне – вкорочені штани з високою талією, блакитну футболку з червоною трояндою, що є логотипом збірної Англії з регбі, та білосніжні кросівки, які до кінця гри помітно забруднилися. Волосся вона зібрала у високий хвіст.

На матчі був присутній фотограф королівської сім'ї Кріс Джексон. Він опублікував кадри з гри, де Кейт Міддлтон граційно тягнеться за м'ячем і потролив її, бо рухи принцеси Уельської нагадували йому балет.

Це балет чи регбі,

– пожартував Кріс Джексон.

У коментарях з Кейт не глузували, а навпаки захопилися її багатогранністю: "Ого, від бальних суконь до гри в регбі, вона може все! І з такою грацією. Чудові кадри".

Кейт Міддлтон грає в регбі / Фото Кріс Джексон

Кейт Міддлтон грає в регбі / Фото Кріс Джексон

Важливо, що після матчу Кейт Міддлтон зайшла у приміщення регбі-клубу, щоб поспілкувалася з чоловікам про їхнє дитинство. Так вона підкреслила важливість своєї компанії Shaping Us, яка присвячена питанню раннього дитинства. Її принцеса Уельська запустила у січні 2023 року та прагне перетворити цю тему в одну з найбільш стратегічно важливих для нашого часу.