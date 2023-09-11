У неймовірному білому костюмі: принцеса Кейт Міддлтон зачарувала образом на матчі у Франції

Принцеса Уельська разом з чоловіком прибула до Франції. Там Кейт Міддлтон відвідала матч з регбі між Англією та Аргентиною. На спортивну подію принцеса обрала елегантний образ.

Кейт помітили на стадіоні "Велодром" у Марселі. Нагадаємо,що Міддлтон є покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі.

Цікаво Секрет шлюбу Кейт Міддлтон і принца Вільяма: чи справді їхні стосунки ідеальні

На матчі принцеса Уельська виглядала блискуче та ефектно. Для події вона обрала білий штанний костюм від Alexander McQueen.



Кейт Міддлтон на матчі у Франції / Фото з інстаграму Уельських

Образ Кейт доповнила комплектом прикрас – парою сережок Mappin & Webb 'Empress' з діамантами та підвіскою з білого золота та діамантів.

Волосся Міддлтон розпустила і гарно уклала, а також зробила легкий макіяж.

Додамо, що раніше Кейт Міддлтон вже носила його – поєднувала з білим топом і шкіряними туфлями-човниками на підборах.

Образи Кейт Міддлтон на спортивні події

У липні принц та принцеса Уельські відвідали фінал Вімблдону з дітьми. Кейт Міддлтон захопила своїм образом у смарагдовій сукні. Доповнила її вона туфлями на підборах та бежевою сумочкою.

Наприкінці червня Кейт Міддлтон і сама спробувала свої сили у тенісі. Вона зіграла з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Для цього принцеса обрала зручну форму – майку та мініспідницю.

Водночас для наступної появи на тенісному турнірі принцеса Уельська обрала яскравий м’ятний жакет від Balmain та білу спідницю-плісе.

Кетрін також відвідувала жіночий фінал Вімблдону. Вона постала у новій сукні лаймового кольору за 550 доларів від бренду Self Portrait.

Кейт Міддлтон стала покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі у 2022 році. Раніше її обіймав принц Гаррі, який відмовився від своєї робітничої королівської ролі.