У неймовірному білому костюмі: принцеса Кейт Міддлтон зачарувала образом на матчі у Франції
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська разом з чоловіком прибула до Франції. Там Кейт Міддлтон відвідала матч з регбі між Англією та Аргентиною. На спортивну подію принцеса обрала елегантний образ.
Кейт помітили на стадіоні "Велодром" у Марселі. Нагадаємо,що Міддлтон є покровителькою Футбольного союзу регбі та Ліги регбі.
Цікаво Секрет шлюбу Кейт Міддлтон і принца Вільяма: чи справді їхні стосунки ідеальні
На матчі принцеса Уельська виглядала блискуче та ефектно. Для події вона обрала білий штанний костюм від Alexander McQueen.
Кейт Міддлтон на матчі у Франції / Фото з інстаграму Уельських
Образ Кейт доповнила комплектом прикрас – парою сережок Mappin & Webb 'Empress' з діамантами та підвіскою з білого золота та діамантів.
Волосся Міддлтон розпустила і гарно уклала, а також зробила легкий макіяж.
Додамо, що раніше Кейт Міддлтон вже носила його – поєднувала з білим топом і шкіряними туфлями-човниками на підборах.Довідка!
Образи Кейт Міддлтон на спортивні події
- У липні принц та принцеса Уельські відвідали фінал Вімблдону з дітьми. Кейт Міддлтон захопила своїм образом у смарагдовій сукні. Доповнила її вона туфлями на підборах та бежевою сумочкою.
- Наприкінці червня Кейт Міддлтон і сама спробувала свої сили у тенісі. Вона зіграла з чемпіоном Вімблдона Роджером Федерером. Для цього принцеса обрала зручну форму – майку та мініспідницю.
- Водночас для наступної появи на тенісному турнірі принцеса Уельська обрала яскравий м’ятний жакет від Balmain та білу спідницю-плісе.
- Кетрін також відвідувала жіночий фінал Вімблдону. Вона постала у новій сукні лаймового кольору за 550 доларів від бренду Self Portrait.