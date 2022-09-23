В течение следующей недели члены королевской семьи будут встречаться с теми, кто участвовал в похоронах Ее Величества. Если принцесса Анна посетила военно-морскую базу в Портсмуте, то принц Уильям и Кейт Миддлтон остались в Виндзоре и встретились с волонтерами.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли в свет после похорон Елизаветы II

Принц и принцесса Уэльские пришли в Виндзорскую ратушу, чтобы лично поблагодарить волонтеров и персонал – бригаду скорой помощи, работников городского совета. Они круглосуточно помогали с организацией траурной процессии.

Спасибо всем тем, кто так без устали работал, чтобы гарантировать, что каждый, кто посетил Виндзор в течение последних двух недель, получил благополучные и положительные впечатления,

– прокомментировали принц и принцесса Уэльски в инстаграме.

Принц и принцесса Уэльские впервые вышли в свет после похорон Елизаветы II / Скриншот с видео

Образ Кейт Миддлтон в пальто от Dolce & Gabbana

Поскольку траур в королевской семье завершится только 27 сентября, вполне предсказуемо, что на людях принцесса Уэльская снова появилась в черном. Она надела двубортное пальто с золотистыми пуговицами и накладными карманами от Dolce & Gabbana. В гардеробе Кейт Миддлтон оно появилося еще в 2017 году, она довольно часто выбирает его для публичных выходов.

Пальто принцесса Уэльска соединила с замшевыми туфлями от итальянского люксового бренда Gianvito Rossi. Особое внимание следует обратить на ее серьги. Невестка Елизаветы II снова выбрала жемчуг, являющийся символом траура в королевской семье.