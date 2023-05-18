Кейт Міддлтон вразила елегантністю у смарагдовій сукні: фото образу принцеси

18 травня 2023, 17:52
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принц і принцеса Уельські

Принцеса Уельська вийшла у світ та відвідала Центр Анни Фрейд в Лондоні. Вона поспілкувалась з організаторами та студентами у смарагдовій сукні з вирізом.

Принцеса Уельська сьогодні, 18 травня, вирушила на чергову ділову зустріч. Вона з'явилась у Центрі Анни Фрейд, що в Лондоні. 

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Центр Анни Фрейд займається дослідженнями про навчання та лікування психічного здоров'я дітей. Експерти та фахівці з питань психічного здоров'я, а також нейробіологи працюють з сім'ями та дітьми, щоб покращити ментальний стан діток.

Кейт Міддлтон взяла участь у круглих столах та поспілкувалась зі співробітниками центру, а також з дітьми.


Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кейт Міддлтон зачарувала публіку

Для робочого виходу принцеса Уельська постала в смарагдовій сукні на короткий рукав з ґудзиками та невеликим вирізом на спідниці від бренду Suzannah. Вона доповнила елегантний образ чорно-білими туфлями Alessandra Rich та масивними круглими сережками.

Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його пляжними локонами. Її аутфіт завершував денний макіяж з акцентом на очах.


Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Попередні образи Кетрін

  • У Букінгемському палаці відбулося святкування Garden Party з нагоди коронації Чарльза ІІІ. На подію Кейт Міддлтон одягнула ніжно-блакитну сукню та плоский капелюх у тон.
  • Принцеса Уельська несподівано з'явилась у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення, де заграла на фортепіано. В ролику вона постала у синій довгій сукні, що оголила її одне плече. 
  • Для першого ділового виходу принцеса Кетрін обрала білий топ та штани, а до них – яскраво-жовтий жакет.
Автор: Марія Касій