Кейт Міддлтон вразила елегантністю у смарагдовій сукні: фото образу принцеси
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська вийшла у світ та відвідала Центр Анни Фрейд в Лондоні. Вона поспілкувалась з організаторами та студентами у смарагдовій сукні з вирізом.
Принцеса Уельська сьогодні, 18 травня, вирушила на чергову ділову зустріч. Вона з'явилась у Центрі Анни Фрейд, що в Лондоні.
Дивіться також У центрі Лондона: Чарльз ІІІ та Камілла вперше після коронації з'явилися на публіці
Центр Анни Фрейд займається дослідженнями про навчання та лікування психічного здоров'я дітей. Експерти та фахівці з питань психічного здоров'я, а також нейробіологи працюють з сім'ями та дітьми, щоб покращити ментальний стан діток.
Кейт Міддлтон взяла участь у круглих столах та поспілкувалась зі співробітниками центру, а також з дітьми.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон зачарувала публіку
Для робочого виходу принцеса Уельська постала в смарагдовій сукні на короткий рукав з ґудзиками та невеликим вирізом на спідниці від бренду Suzannah. Вона доповнила елегантний образ чорно-білими туфлями Alessandra Rich та масивними круглими сережками.
Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його пляжними локонами. Її аутфіт завершував денний макіяж з акцентом на очах.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Попередні образи Кетрін
- У Букінгемському палаці відбулося святкування Garden Party з нагоди коронації Чарльза ІІІ. На подію Кейт Міддлтон одягнула ніжно-блакитну сукню та плоский капелюх у тон.
- Принцеса Уельська несподівано з'явилась у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення, де заграла на фортепіано. В ролику вона постала у синій довгій сукні, що оголила її одне плече.
- Для першого ділового виходу принцеса Кетрін обрала білий топ та штани, а до них – яскраво-жовтий жакет.