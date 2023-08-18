Спайсі-коктейлі та щедрі чайові: Кейт Міддлтон несподівано підловили на рейв-фестивалі

Принцеса Уельська провела вихідні у Норфолку – на фестивалі Houghton Festival. У мережу потрапило фото Кейт Міддлтон з ресторану.

Разом з кількома друзями Кейт Міддлтон відвідала музичний фестиваль Houghton Festival. Він розташований у сільській місцевості Норфолку, а особливість у тому, що там музика грає цілодобово – рейв, хаус та техно.

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Кейт Міддлтон побачили на рейв-фестивалі

Принцеса Уельська відвідала елітний ресторан Turntable & Napkin у компанії друзів. За джерелами видання, вона була у піднесеному настрої, замовляла коктейль "Спайсі Маргарита" та ласувала десертом.

Супутниками Кейт Міддлтон були маркіз і маркіза Чолмонделей, Девід Чолмонделей і Роуз Ханбері. Вони замовили пляшку рожевого вина Aix rosé та залишили щедрі чайові працівникам закладу – приблизно 900 доларів.

Разом з принцесою не було чоловіка, принца Вільяма. Кейт Міддлтон сфотографували у закладі під час розмови з друзями. Вона була одягнена у чорні легінси та топ з напіввідкритими плечима. Її образ доповнювали масивні золоті сережки та підвіска.

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