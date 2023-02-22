У квітковій масці й скромному вбранні: Кейт Міддлтон спекла млинці для літніх людей

Принцеса Уельська провідала будинок для людей літнього віку й поспілкувалась з жителями. Для них Кейт Міддлтон також спекла млинці й замилувала мережу.

Після гучної церемонії нагороджень BAFTA-2023 Кейт Міддлтон повернулась до робочих буднів. Днями вона відвідала будинок літніх людей Oxford House у Слау.

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Кейт Міддлтон провідала літніх людей

Принцеса Уельська відвідала та поспілкувалась з літніми жителями будинку. Зокрема, з Норою – жінці виповнилося 109 років. Також Кейт Міддлтон розпитала працівників про їхню роботу та допомогу літнім людям.



Кейт Міддлтон та пані Нора / Фото з інстаграму принца й принцеса Уельських

Принцеса Кетрін допомогла не лише словом, але й ділом, коли приєдналась до працівниць на кухні. Вона допомагала пекти млинці. Кейт не вдалося перекинути один з млинців, але вона посміялась над собою й пригадала, що її діти обожнюють цю страву.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца й принцеса Уельських

Для відвідин літніх людей Кейт Міддлтон постала у більш скромному образі – темно-синій кофтинці та зручних брюках з ременем. Щоб доповнити образ, принцеса Уельська одягнула квіткову маску.

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