У квітковій масці й скромному вбранні: Кейт Міддлтон спекла млинці для літніх людей
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принцеса Уельська провідала будинок для людей літнього віку й поспілкувалась з жителями. Для них Кейт Міддлтон також спекла млинці й замилувала мережу.
Після гучної церемонії нагороджень BAFTA-2023 Кейт Міддлтон повернулась до робочих буднів. Днями вона відвідала будинок літніх людей Oxford House у Слау.
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Кейт Міддлтон провідала літніх людей
Принцеса Уельська відвідала та поспілкувалась з літніми жителями будинку. Зокрема, з Норою – жінці виповнилося 109 років. Також Кейт Міддлтон розпитала працівників про їхню роботу та допомогу літнім людям.
Кейт Міддлтон та пані Нора / Фото з інстаграму принца й принцеса Уельських
Принцеса Кетрін допомогла не лише словом, але й ділом, коли приєдналась до працівниць на кухні. Вона допомагала пекти млинці. Кейт не вдалося перекинути один з млинців, але вона посміялась над собою й пригадала, що її діти обожнюють цю страву.
Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму принца й принцеса Уельських
Для відвідин літніх людей Кейт Міддлтон постала у більш скромному образі – темно-синій кофтинці та зручних брюках з ременем. Щоб доповнити образ, принцеса Уельська одягнула квіткову маску.
Останні образи Кейт Міддлтон
- На церемонію вручення кінонагород принцеса Уельська повторила образ та обрала білу сукню довжини максі від Alexander McQueen. Однак вона додала до білої сукні оригінальну деталь – довгі чорні оперні рукавички.
- Минулого тижня Кейт Міддлтон з Вільямом відвідали графство Корнуолл. Принцеса Уельська зачарувала елегантним образом – вона одягнула яскраву червону сукню, а зверху – коричневе пальто.
- Напередодні принцеса Кетрін приголомшила стильним аутфітом. Вона підкреслила вбранням фігуру та додала нотку сучасності. Цього разу це були білі кеди.