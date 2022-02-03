Кейт Міддлтон у спортивному костюмі зіграла регбі: фото зі стадіону
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Герцогиня Кембриджська стала покровителькою збірної Англії з регбі. Кейт Міддлтон обожнює спорт, тому разом із командою зіграла на стадіоні.
Світлинами з матчу поділилися представники королівської родини на офіційній сторінці в інстаграмі. Єлизавета II привітала герцогиню з новим званням й зазначила, що Кетрін приєднувалася до тренування на стадіоні Твікенхем.
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Спортивний look Кейт Міддлтон
Дружина принца Вільяма завжди обирає вбрання відповідно до події. Цього разу вона обрала стильний спортивний костюм чорного кольору з синіми вставками та вишивкою. Таке вбрання поєднала зі спеціальним взуттям.
Щоб було комфортно, розкішне волосся Кейт вклала у локони та зібрала у високий хвіст. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.
Під час зустрічі зі спортсменами з обличчя Кетрін не сходила усмішка. Вона неймовірно щаслива провести цей день у такій приємній компанії.
Кейт Міддлтон зіграла регбі / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Виходи герцогині Кембриджської у 2022 році
- На початку року Кейт Міддлтон побувала в Музеї підкидьків, що в Лондоні. Тоді вона одягнула трендове синє пальто, в якому вже виходила в світ у 2020 році.
- У лікарню Ланкашира Кейт приїжджала разом із чоловіком, одягнувши пальто верблюжого кольору.
- У сукні з леопардовим принтом вона відвідала службу підтримки у сфері ментального здоров'я.