Кейт Міддлтон у спортивному костюмі зіграла регбі: фото зі стадіону

Герцогиня Кембриджська стала покровителькою збірної Англії з регбі. Кейт Міддлтон обожнює спорт, тому разом із командою зіграла на стадіоні.

Світлинами з матчу поділилися представники королівської родини на офіційній сторінці в інстаграмі. Єлизавета II привітала герцогиню з новим званням й зазначила, що Кетрін приєднувалася до тренування на стадіоні Твікенхем.

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Спортивний look Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма завжди обирає вбрання відповідно до події. Цього разу вона обрала стильний спортивний костюм чорного кольору з синіми вставками та вишивкою. Таке вбрання поєднала зі спеціальним взуттям.

Щоб було комфортно, розкішне волосся Кейт вклала у локони та зібрала у високий хвіст. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з коричневими тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.

Під час зустрічі зі спортсменами з обличчя Кетрін не сходила усмішка. Вона неймовірно щаслива провести цей день у такій приємній компанії.

Кейт Міддлтон зіграла регбі / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Виходи герцогині Кембриджської у 2022 році