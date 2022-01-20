Принц Вільям та Кейт Міддлтон здійснили новий світський вихід. Цього разу вони побували у громадській лікарні Ланкашира Clitheroe. Там герцоги Кембриджські поспілкувалися з медичним персоналом.

До слова Принцеса Євгенія з'явилась на публіці в елегантному аутфіті за 200 тисяч гривень

Кейт і Вільям довідалися, що у лікарні є двоє собак-терапевтів, які "відповідають" за ментальне здоров'я пацієнтів та працівників. Фотографи підловили момент, на якому герцоги зустрілися з цуценям Альфі, що потрапив у команду лікарні нещодавно. Подружжя було у захваті від чотирилапого.



Кейт Міддлтон і принц Вільям з цуценям-терапевтом / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських



Кейт Міддлтон і принц Вільям з цуценям-терапевтом / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Образ Кейт Міддлтон

На нову ділову зустріч герцогиня Кембриджська прийшла в елегантному образі. Вона одягнула трикотажну сукню довжини міді верблюжого кольору від Iris and Ink, на яку накинула улюблене пальто від Massimo Dutti.

Зауважимо, Кейт Міддлтон вже втретє повторює образ з цим пальтом. Ще 2020 року вона одягала його для візиту у дитячий центр Лондона, а у 2021 році приміряла його для візиту станції швидкої допомоги.

Кетрін поєднала вбрання з бежевими замшевими чоботами на високих підборах. Вона вклала волосся пишними локонами, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Кейт Міддлтон і принц Вільям з медперсоналом / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських



Кейт Міддлтон і принц Вільям з медперсоналом / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських



Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

Додамо, це вже другий вихід Кейт Міддлтон у 2022 році. Для першого виходу у новому році вона обрала темно-сині штани Jigsaw, трендове синє пальто та сережки-підвіски від Accessorize.