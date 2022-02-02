Вранці 2 лютого дружина принца Вільяма заявила, що стала патроном Ліги регбі та Союзу регбі. Раніше ним був принц Гаррі.

Дивіться також 33 роки тому: у мережі опублікували дитяче фото майбутньої герцогині Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон стала покровителем збірної Англії з регбі

Про призначення герцогиня Кембриджська повідомила на офіційній сторінці в інстаграмі. Вона зазначила, що рада підтримати дві фантастичні організації.

Вони прагнуть використовувати силу, з допомогою якої спорт може сприяти об'єднанню спільнот та наданню допомоги людям у процвітанні,

– зазначила Міддлтон.

Оскільки Кейт обожнює всі види спорту, вона з радістю перейняла на себе таку відповідальність. Герцогиня часто разом із чоловіком відвідує спортивні турніри, а також бере участь в іграх.

Про своє нове призначення Кетрін повідомила оригінально. Вона поширила відео, де в спортивному костюмі б'є по м'ячу для гри в регбі.

Спортивний look Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська одягнула чорні спортивні штани та синю кофту. Поєднала вбрання зі зручним взуттям чорного кольору. Волосся вона вклала у легкі локони й частину зчепила ззаду. На обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж з чорними стрілками на повіках.

Текст публікації Кейт Міддлтон:

Я дуже рада стати покровителем футбольної ліги регбі та футбольного союзу регбі – двох фантастичних організацій, які прагнуть використовувати силу, яку може мати спорт, щоб об'єднати спільноти та допомогти людям процвітати. Я нетерпляче чекаю співпраці з ними на всіх рівнях ігор і підбадьорюю Англію в рік, який обіцяє бути захопливим для обох видів спорту!