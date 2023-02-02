У смарагдовій блузці: Кейт Міддлтон підкорила розкішним повсякденним образом

У принца та принцеси Уельських продовжуються активні робочі будні. Днями Кейт Міддлтон відвідала початкову школу St John's CE Primary School. Для виходу обрала елегантний повсякденний look.

На ролику, яким поділилися на сторінці принца та принцеси, Кетрін спілкується з дітьми у початковій школі. Це була розмова про важливих людей в житті цих дітей, з якими вони діляться своїми почуттями.

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Повсякденний аутфіт Кейт Міддлтон

Під час робочих зустрічей Кетрін завжди приголомшує вишуканими аутфітами. Цього разу вона одягнула елегантну блузку смарагдового кольору з зав'язкою на шиї. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами. На талії принцеси був лаконічний пояс, волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ довершили золоті сережки.