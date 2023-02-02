У смарагдовій блузці: Кейт Міддлтон підкорила розкішним повсякденним образом
Джерело:Принц і принцеса Уельські
У принца та принцеси Уельських продовжуються активні робочі будні. Днями Кейт Міддлтон відвідала початкову школу St John's CE Primary School. Для виходу обрала елегантний повсякденний look.
На ролику, яким поділилися на сторінці принца та принцеси, Кетрін спілкується з дітьми у початковій школі. Це була розмова про важливих людей в житті цих дітей, з якими вони діляться своїми почуттями.
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Повсякденний аутфіт Кейт Міддлтон
Під час робочих зустрічей Кетрін завжди приголомшує вишуканими аутфітами. Цього разу вона одягнула елегантну блузку смарагдового кольору з зав'язкою на шиї. Поєднала такий верх з чорними класичними штанами. На талії принцеси був лаконічний пояс, волосся вона вклала у розкішні локони, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ довершили золоті сережки.
- Напередодні Кейт Міддлтон відвідала Університет Лідса, де поспілкувалася зі студентами. На світлинах звідти Кетрін зображена у в'язаній сукні ніжно-бежевій сукні з широким поясом у тон вбрання.
- 30 січня принцеса разом з чоловіком була в Центрі раннього дитинства Королівського фонду. Для виходу в Лондоні принцеса Уельська обрала яскраво-червоний костюм від улюбленого Alexander McQueen і привернула увагу фешн-спільноти.