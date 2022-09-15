14 сентября в 15:00 по лондонскому времени гроб Елизаветы II прибыл в Вестминстер-холл. Там прошла служба за покойной королевой, на которой присутствовали члены королевской семьи, сообщает 24 канал.

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Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская присутствовала на вчерашней процессии. Во время переноса гроба он был в автомобиле, а уже в Вестминстер-холле стал рядом с принцем Уильямом. Сзади супруги стояли также не сдерживавший эмоций Гарри и Меган Маркл.



Королевские супруги / Фото AP

Кейт Миддлтон предстала на траурной церемонии в ответном образе. Она надела длинное черное пальто от Catherine Walker & Co и замшевые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Аутфит дополняла шляпа-таблетка с вуалью.

Особое внимание привлекли аксессуары принцессы Кэтрин. На ушах были жемчужные серьги, принадлежавшие принцессе Диане. Часто королевская семья выбирает именно жемчуг потому, что они напоминают слезы – это символизирует скорбь. Также на Кейт был браслет тоже от Леди Ди.

Черное пальто удачно украсила большая брошь в форме листа, выполненная из платины, бриллиантов и жемчуга. Эта брошь – ценный подарок Миддлтон от Елизаветы II.



Принц и принцесса Уэльски / Фото AP

Заметим, гроб с телом Ее Величества будет лежать в Вестминстер-холле четыре дня. Люди со всех уголков мира едут в Лондон, чтобы попрощаться с королевой. Эта возможность у них будет до 19 сентября 6:30 утра.