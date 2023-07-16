У лаймовій сукні за 550 доларів: Кейт Міддлтон приголомшила бездоганним образом на Вімблдоні

Принцеса Уельська прийшла на жіночий фінал Вімблдону. Вона з'явилась перед публікою у довгій лаймовій сукні.

На Вімблдоні відбувся фінальний тенісний матч між Маркетою Вондроушовою з Чехії та Унс Джабір з Тунісу. Дружина принца Вільяма є Всеанглійського клубу великого тенісу і крокету: вона вручає трофеї після матчів. Тому не пропустила фінальний жіночий поєдинок.

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Новий образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська зачарувала публіку черговим бездоганним образом. Вона постала перед камерами у сукні довжини міді лаймового кольору. Верх нагадував твідовий жакет, а низ – плісировану спідницю. Тонку талію підкреслив невеликий ремінець. Нове вбрання від бренду Self Portrait коштувало Кетрін 550 доларів.

Кейт Міддлтон доповнила сукню бежевими замшевими туфлями на підборах та сумочкою у такому самому стилі. Принцеса прикрасила вуха перлинними сережками у формі квітки.

Для зручності невістка короля зібрала частину волосся ззаду, а решта локонів розпустила. Вона завершила образ макіяжем з акцентом на очах.

Кейт Міддлтон на Вімблдоні: відео

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