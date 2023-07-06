5 липня в Единбурзі минула друга коронація Чарльза III та Камілли. Монарше подружжя одягнуло урочисте вбрання та мантії Ордену Чортополоху – у схожому вбранні був і принц Уельський.

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Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська натомість постала у розкішному вбранні. Вона одягнула сукню-пальто синього кольору на ґудзиках від Catherine Walker – одного з улюблених брендів.

Образ Кейт Міддлтон доповнили туфлі на високих підборах у тон та ефектний капелюшок. Кетрін зібрала волосся у низький акуратний пучок та зробила макіяж.

Аксесуари відіграли важливу роль в образі принцеси – вона довершила аутфіт перлинним браслетом, сережками та кольє. Це перлинне кольє належало покійній Єлизаветі II, також його носила принцеса Діана. Кейт Міддлтон одягала це кольє на пам'ять про королеву на її похорон.

Зауважимо, у травні на офіційній коронації Чарльза III Кейт Міддлтон з'явилася в елегантній сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Це вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником, що символізувало міфічну істоту Британії.

Якою була коронація Чарльза III в Единбурзі