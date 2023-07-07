Кейт Міддлтон підтримала принца Вільяма на матчі поло: фото трендового образу принцеси
Джерело:королівська сім'я
Принц та принцеса Уельські відвідали благодійний турнір з поло. Принц Вільям брав участь у змаганні, а Кейт Міддлтон підтримала чоловіка.
6 липня відбувся традиційний благодійний матч з поло Out-Sourcing Inc. 2023. Він відбувається щороку для підтримки організацій та проєктів королівського подружжя. Турнір пройшов у клубі Guards Polo Club, що неподалік від Віндзору.
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Образ Кейт Міддлтон
Принц Вільям взяв участь у турнірі, поки принцеса Уельська підтримувала чоловіка на полі.
Кейт Міддлтон для події підібрала легкий літній образ – небесно-блакитну сукню з білим принтом від бренду Beulah London. Її вбрання доповнили слінгбеки та квадратна сумка Mulberry на ланцюжку.
Кетрін закцентувала й на аксесуарах – браслеті та великими сережками-кільцями. Вона розпустила волосся й зробила повсякденний макіяж.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Попередні аутфіти принцеси Уельської
- На другу коронацію Чарльза III у Шотландії Кейт Міддлтон одягнула насичено-синє пальто-сукню. Вона вшанувала пам'ять Єлизавети II, поставши у її перлинному кольє.
- Папараці підловили принцесу Кетрін і на Вімблдонському тенісному турнірі. Вона постала у м'ятному блейзері та стильній сукні-плісе.
- Також принцеса Уельська поставала у стильних літніх образах: синій сукні з гороховим принтом та рожевій сукні на ґудзиках.