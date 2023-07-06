Короля Великої Британії та Сполученого Королівства Чарльза III вдруге коронували у Шотландії. 5 липня в Единбурзі відбулася урочиста церемонія.
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Друга коронація Чарльза III
На церемонію зібралися члени монаршої родини – принц Вільям і Кейт Міддлтон, також були присутні члени шотландського уряду та інші гості.
Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Усе розпочалося з Единбурзького замку – процесія звідти вирушила у супроводі королівської гвардії та варти до Собору Святого Джайлза.
Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Під час церемонії Чарльзу III вручили символи влади Шотландії – корону, яку носила королева Марія у 1543, державний меч, який виготовили для нового короля, та скіпетр. З урочистою промовою виступив перший міністр Шотландії Хамза Юсаф.
Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Для події король і королева одягнули розкішні мантії Ордену Чортополоху – найпрестижнішого лицарського ордена Шотландії. Принц Вільям постав у військовій формі, з мантією, медалями й підв'язками. Кейт Міддлтон зачарувала блакитним ансамблем від Catherine Walker & Co.
Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Наприкінці церемонії королівська сім'я вийшла до публіки в Единбурзькому замку. Відбувся урочистий салют з 21 гармати та повітряний парад від Королівських ВПС.
Друга коронація / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Привітати короля зібралась велика публіка шотландців. Щоправда, не обійшлося без протестувальників – вони стояли з плакати "Не мій король".
Коронація Чарльза ІІІ та Камілли: відео
- Нагадаємо, перша коронація Чарльза III та Камілли відбулась 6 травня у Лондоні. У цей день старший син Єлизавети II офіційно став королем Великої Британії та країн Співдружності націй. Тоді монарху поклали на голову корону Святого Едуарда, а він вимовив обіцянку. Як усе минуло – читайте в нашому матеріалі.