У чорній сукні та вишуканому пальті: Кейт Міддлтон приїхала в Сандрінгем побачитися з публікою

Королівська сім'я прибула до Сандрінгему, щоб поспілкуватися з мешканцями. Принц і принцеса Уельські вийшли у світ, Кейт Міддлтон постала в жалобному образі.

15 вересня принц та принцеса Уельські прибули у Сандрінгем. Це місце, де королева Єлизавета найбільше любила проводити час з сім'єю на Різдвяні свята.

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Принцеса Уельська у Сандрінгемі

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вийшли до публіки, оглянули квіти під воротами та поспілкувалися з людьми, які прийшли вшанувати пам'ять покійної королеви.

Принцеса Уельська вийшла у світ у чорній вишуканій сукні з плісованою спідницею від улюбленого бренду Alexander McQueen. Вона доповнила образ пальтом від Catherine Walker і туфлями на високих підборах. Кетрін тримала в руках шкіряну сумочку й серед аксесуарів обрала заручальну каблучку та дорогоцінні сережки.



Кейт і Вільям / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

"Вільям сказав, що, на його думку, понеділок, день похорону королеви, буде важким. Кейт зізналася, що вбита горем, і вони з Вільямом дуже вдячні всім, хто прийшов сюди. Вона була дуже емоційною. Здавалося, вони були тут, щоб увібрати всю любов", – так видання People процитувало слова одного з британців, який прийшов на зустріч з королівською сім'єю.

, 13 вересня принца Гаррі та Меган Маркл запросили на "інтимну" й приватну сімейну вечерю в Букінгемському палаці. Подружжя вперше за довгий час сіло за один стіл з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Нагадаємо, на поминальну службу принцеса Уельська також прийшла у траурному образі. Особливу увагу привернули її аксесуари – сережки й браслет принцеси Діани та вишукана брошка, що є подарунком Єлизавети II.